Ümraniyespor-Adana Demirspor mücadelesi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tehir edilmişti.

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Bu sezon geride kalan 21 karşılaşmasında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 14 puan toplayan Ümraniyespor, ligde son sırada yer alıyor.

Çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan Adana Demirspor ise topladığı 38 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında 12. maç

İki takım resmi maçlarda bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 1'i Süper Lig'de oynanırken, kalan 10 karşılaşma Spor Toto 1. Lig'de yapıldı.

Geride kalan 11 maçta Ümraniyespor 3 galibiyet alırken, Adana Demirspor sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Adana Demirspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ümraniye Şehir Stadı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu.

HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Eser, Gheorghe, Onur Atasayar, Epureanu, Glumac, Sackey, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir, Geraldo, Sekidika.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Rodrigues, Stambouli.