Ümraniyespor rakibi MKE Ankaragücü

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

HangiKredi Ümraniyespor, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, karşılaşmadan 3 puan alıp Lig'de kalma şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 36 puanla düşme hattının iki basamak yukarısında 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü, son 3 maçında galip gelemedi.

Hatayspor karşısında hükmen aldığı 3 puan dışında deplasmanda sahaya çıktığı son 5 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son dış saha galibiyetini 23 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 3 puan alıp düşme hattından uzaklaşmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını artırmak istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Sekidika’nın sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayir'in yakın direk dibinde sağ ayağı ile dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

18. dakikada sağ taraftan Beridze’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Malcuit’in kafa vuruşunda top, kaleci Berke’nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan yapılan ortada sağ taraftan hızla ceza sahasına girerek topa yönelen Onur Ayık, Ankaragücü savunmasında Mujakic’in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada Milson ile gelişen Ankaragücü atağında savunmada Mustafa Eser’den seken topu Dokanovic, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, şut öncesi düdüğünü çalarak elle müdahale olduğunu işaret etti penaltı noktasını gösterdi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltıyı iptal ederek oyunu hakem atışı ile tekrar başlattı.

34. dakikada Milson’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, yakın kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etti.

45+10. dakikada Gheorghe'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin dibinden dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Erdem Bayık

HangiKredi Ümraniyespor: Berke, Mustafa, Epureanu, Glumac, Popov, Sackey, Serkan, Valentin Gheorghe, Sekidika, Onur, Umut.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Kitsiou, Beridze, Milson, Ali Sowe.

Goller: Umut Nayir (dk. 25 pen.) (Ümraniyespor) Kevin Malcuit (dk. 18) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac (Ümraniyespor) Stelios Kitsiou, Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü)