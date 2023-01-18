Ümraniyespor kupada Trabzonspor'u ağırlıyor
HangiKredi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor
Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor 108 gündür deplasmanda kazanamıyor
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ümit Öztürk
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Mrsic, Bettaieb, Umut Nayir.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Larsen, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok.
- 20:47
- 20:33
- 20:20
- 20:14
- 20:12