Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray ise ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

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