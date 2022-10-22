Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Mert Güzenge yönetiyor.

Hangi Kredi Ümraniyespor ile Vavacars Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Bu sezon çıktığı 9 maçta 3 puan toplayan ev sahibi Ümraniyespor ligin son sırasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez kendi sahasında oynayacağı maçta ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Konuk Vavacars Fatih Karagümrük ise geçen hafta Atakaş Hatayspor'u yenerek 5 hafta sonra kazandı. 9 maçta 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, 4 deplasman maçında 3 puan sevinci yaşayamadı. Fatih Karagümrük, 9 puanla haftaya 13. sırada girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ümraniyespor stadına kavuştu

Sezon başında yenilenme çalışmasına giren Ümraniye Şehir Stadı kapılarını Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla açtı.

Ümraniyespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilenme çalışmasının bittiği Ümraniye Şehir Stadı’nın açılışını yaptı. Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunun başında yenileme çalışmasına soktuğu Şehir Stadı’nın çalışmalarını bitirdi.

Bu sezon Süper Lig’de geride kalan 5 iç saha karşılaşmasını evinden uzakta oynayan İstanbul temsilcisi, Karagümrük maçıyla stadına kavuşmuş oldu.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon evinden uzak oynadığı 5 iç saha müsabakasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mert Güzenge, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Dos Santos, Mustafa Eser, Lenjani, Serkan Göksu, Oğuz Gürbulak, Avounou, Geraldo, Onur Ayık, Umut Nayir

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Lawrence, Ozdoev, Kouassi, Kerim Frei, Borini

Goller: Dk. 3 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 8 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 12 Ozdoev, Dk. 27 Lawrence (VavaCars Fatih Karagümrük)