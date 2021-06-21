Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ukrayna'nın rakibi Avusturya
EURO 2020 C Grubu 3. maçında bugün Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşacak. İki ekip de üst tur bileti için sahaya çıkıyor. Mücadele TRT SPOR, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan TRT ekranlarında devam ediyor. Organizasyonda C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşılaşacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
C Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyeti, 1'er mağlubiyeti bulunuyor.
Etiketler: Euro2020
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