Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uğurcan Çakır hediyelerini çocuklara bağışlayacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın ve başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.
Genç file bekçisi, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.
5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım."
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Trabzonspor
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