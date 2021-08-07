Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uğur Aktaş olimpiyat madalyasını garantiledi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
YARI FİNALDEYİZ! MADALYAYI GARANTİLİYORUZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021
Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev'i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseliyor ve bronz madalyayı garantiliyor!
Tebrikler Uğur! pic.twitter.com/XaVb0ObOa3
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Etiketler: 2020 Olimpiyat
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