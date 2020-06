UEFA koronavirüs tedbirleri nedeniyle finansal fair play kurallarını esnettiğini açıkladı.

2020 Finansal yılı bir sezonluğuna ertelendi,2020 ve 2021 finansal yılı birlikte değerlendirilecek.

UEFA aynı zamanda üye federasyonlarla ortak hareket ederek yaz transfer döneminin 5 Ekim'de sonlandırılması yönünde görüş bildirdi.

Takımların Avrupa kupaları için oyuncu kaydedebileceği son tarih de 6 Ekim 2020 olacak.

