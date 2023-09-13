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Spor
AA 13.09.2023 17:00

UEFA'da Hırvatistan Futbol Federasyonuna yönelik disiplin süreci

UEFA, Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattı.

UEFA'da Hırvatistan Futbol Federasyonuna yönelik disiplin süreci

HNS'den yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verildi.

Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) tarafından Hırvat taraftarların arasında Hırvat milliyetçi bayrağını birkaç kez açan kişilerin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "İlk yarının sonunda 2 kişinin söz konusu bayrağı kaldırdığı tespit ediliyor ve güvenlik güçlerine teslim ediliyorlar. HNS de olayın ardından hemen mahkeme sürecini başlattı ve UEFA'ya ilgili kişilerin cezalandırılacağını iletti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu bayrağın stada sokulması noktasında üçüncü bir kişiden de yardım alındığının tespit edildiği belirtilerek, "Ne yazık ki 3 kişinin olumsuz davranışı nedeniyle o gün karşılaşmayı izleyen tüm taraftarlar da olumsuz etkilendi." denildi.

UEFA, daha önce de bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasaklamıştı.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

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