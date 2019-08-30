UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün Monaco’da çekilecek.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra, play-off turunda AEK'yı eleyen Trabzonspor kuraya katılacak.

48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup kurasında torbalar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:

1. Torba: Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Beşiktaş, FC Basel, Sporting CP Lizbon, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. Torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets Razgrad, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. Torba: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenburg, Medipol Başakşehir

4. Torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Trabzonspor, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

Kaynak: TRT Spor