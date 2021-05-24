Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal'in ise 247,70 milyon euro oldu.

Manchester United'ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon euro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Ocak 2020'de Benfica'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon euro değerle Marcus Rashford, 60 milyon euro ile de Paul Pogba izliyor.

Villarreal'de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon euro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon euro ile de Paco Alcacer takip ediyor.

Toplamda ise Manchester United'ın Villarreal'e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro) Bruno Fernandes 90 milyon Marcus Rashford 85 milyon Paul Pogba 60 milyon Anthony Martial 50 milyon Mason Greenwood 50 milyon Harry Maguire 40 milyon Aaron Wan-Bissaka 40 milyon Donny van de Beek 35 milyon Scott McTominay 30 milyon Alex Telles 28 milyon Luke Shaw 25 milyon Victor Lindelöf 24 milyon David de Gea 22 milyon Fred 22 milyon Dean Henderson 20 milyon Daniel James 18 milyon Eric Bailly 15 milyon Amad Diallo 15 milyon Nemanja Matic 10 milyon Brandon Williams 10 milyon Axel Tuanzebe 8 milyon Edinson Cavani 7 milyon Juan Mata 6 milyon Phil Jones 5 milyon Sergio Romero 1,5 milyon Lee Grant 250 bin Toplam 716,75 milyon

Villarreal'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: