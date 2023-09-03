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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 20:30

Türkiye'nin rakibi Sırbistan

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Türkiye'nin rakibi Sırbistan
[Fotograf: AA]

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan tarihi maçta Ay-Yıldızlılar, finalde son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-27 Sırbistan


İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Sırbistan


Yarı finalde İtalya karşısında şahane bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıktı. Turnuvada oynadığı 8 maçı da kazanan Milliler, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce 2 kez finale çıkan Türkiye, istediği sonucu alamadı. 2003'te Polonya'ya yenilen Filenin Sultanları, 2019'da ise Sırbistan'a mağlup olmuştu.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Hollanda'nın
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Hollanda'nın

Üst üste 4. kez final oynayan Sırbistan ise bir kez daha kupaya uzanmanın peşinde.

2017 ve 2019'da mutlu sona ulaşan mavi beyazlılar, 2021'de ise İtalya'ya yenildi. Başarılı bir grafik çizen Sırbistan, üç şampiyonluğunu da son 12 yılda elde etti.

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez karşılaşıyor. Filenin Sultanları, daha önceki maçlarda sadece 1 kez kazandı. Ay-Yıldızlılar, rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybetti.

Türkiye'nin rakibi Sırbistan

İki takımın final yolu

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran milliler, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan ise A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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