İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alındı.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise saat 17.00'de başlayan mücadelede Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1 yendi. Hollanda-Letonya karşılaşması da saat 20.00'de başlayacak.

Milli heyecan TRT 1'de yaşanmaya devam ediyor!

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç karşısına çıkıyor!



Norveç - Türkiye

Bugün

20.00

TRT 1 pic.twitter.com/AQAd0ysTcu — TRT 1 (@trt1) March 27, 2021

Maçın 11'leri

Stat: La Rosaleda.

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero.

Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.