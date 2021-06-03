Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da 20.00'de başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Moldova ile daha önce 8'i resmi maç olmak üzere 11 kez karşılaşan ay yıldızlılar, rakibine hiç yenilmedi. Bu mücadelelerin 9'unu milliler kazanırken, 2 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Yusuf'un savunma arkasına gönderdiği nefis pasla Burak sol çaprazda buluştu karşı karşıya vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

29. dakikada sağ kanattan Hakan'ın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta arka direkte Merih kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Moldova atağında ceza alanına yapılan ortaya Domaşcan yakın mesafeden kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

35. dakikada Yusuf'un ön direğe hareketlenen Zeki'ye gönderdiği serbest vuruşta Zeki uzak direğe bir plase yaptı ancak top az farkla auta gitti.

36. dakikada Moldova atağında Domaşcan'ın pasıyla topla buluşan Platica ceza alanı dışından sert vurdu Uğurcan son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Benteler Arena.

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya).

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan​​​​​​​.

Sarı kart: Dk. 39 Vitalie Domaşcan (Moldova)