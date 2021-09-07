1. dakikada Hollanda Davy Klaassen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta gelişen hücumda ceza sahasına gelen topta Memphis Depay ile yaptığı duvar pası sonrasında Davy Klaassen düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Paslarla ceza sahasına giren Hollanda'da Klaassen topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/zWRyhjf8IB — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

16. dakikada Memphis Depay ile Hollanda farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası ön çizgisinde Davy Klaassen ile yaptığı duvar pası sonrasında Memphis Depay savunmamızın arkasına sarktı ve golü attı.

38. dakikada penaltıdan Depay takımının 3. golünü attı. Kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Memphis Depay hata yapmadı ve panenka vuruşuyla takımını 3-0 öne geçirdi.

#GOL | Memphis Depay, penaltıyı gole çevirdi ve farkı 3'e çıkardı. pic.twitter.com/hGO5FCKOQa — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

Kırmızı kart - 44. dakikada Çağlar Söyüncü rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek millileri 10 kişi bıraktı.

Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/DcdP3cYd4Q — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

İlk yarı Hollanda'nın 3-0 üstüntüğüyle geçildi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi.

Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçlarında Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanıyor.

Karşılaşma öncesi stat etrafında büyük coşku

Türk ve Hollandalı taraftarlar formalarıyla stat etrafında renkli görüntüler oluşturdular. İki ülkenin taraftarları yaptıkları tezahüratlarla maçın başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın havasına girdiler.

Türk taraftarlar, İstanbul'daki gibi Amsterdam'da da ay-yıldızlı ekibin galip geleceğine inandıklarını söylediler.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi.

Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0.

GOL - 16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

GOL - 36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0.

KIRMIZI KART - 44. dakikada Çağlar Söyüncü, Memphis Depay'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Goller: Dk. 1 Davy Klaassen, Dk. 16, 38 Memphis Depay (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 36 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum (Hollanda)

Kırımızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)