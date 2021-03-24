Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor, heyecan TRT 1’de yaşanıyor!



A Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye-Hollanda maçı bu akşam 20.00’de TRT 1’de! pic.twitter.com/vPyQaMux5M — TRT 1 (@trt1) March 24, 2021

Türkiye-Hollanda A Milli maçları

Milliler, Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Owen Wijndal, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Memphis Depay

Norveç ve Letonya maçları

Hollanda maçı sonrası A Milli Takım Norveç’e konuk olacak. La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması ise saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT Spor’da futbolseverlerle buluşacak.

Aday kadro

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)