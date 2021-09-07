Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Malacia, Klaassen, de Jong, Wijnaldum, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye:Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi.

Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta bugün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.