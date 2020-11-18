Puskas Arena'da oynanacak mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yöntecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

Milli heyecan TRT 1'de yaşanıyor!



UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında deplasmanda Macaristan karşısına çıkıyor.



Bu zorlu mücadele bugün 22.45'te TRT 1'de! pic.twitter.com/I2eKIXcDie — TRT 1 (@trt1) November 18, 2020

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

Muhtemel 11'ler

Macaristan: Dıbusz, Nego, Kecskes, Lang, Atılla Szalaı, Sıger, Adam Nagy, Fıola, Kalmar, Nıkolıcs, Könyves.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.