Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

21. dakikada Milinkovic-Savic Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk ediyor. Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor.

İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE TÜRKİYE'DEN 1. dakikada yaptığı baskıyla topu kazanan Ozan Tufan pasını Kenan Karaman'a aktardı. Kenan'ın vuruşunda araya giren Milenkovic topu kornere yolladı.

HAKAN VURDU KALECİ KURTARDI 2. dakikada paslaşarak kullanılan kornerin ardından Cengiz'den pası alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda rakip kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

GOL - SIRBİSTAN ÖNE GEÇTİ 21. dakikada sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 0-1

Sırbistan, Milinkovic-Savic'in attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/t6Bp3kTCOS — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

SIRBİSTAN'DAN ETKİLİ ATAK 30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.

Stat: Türk Telekom Stadı.

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan).

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic.

Sarı kartlar: Dk. 16 Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu (Türkiye)

Gol: Dk. 21 Milinkovic-Savic (Sırbistan)