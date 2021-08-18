Kadınlar voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve ev sahibi Romanya ile birlikte (D) Grubunda yer alıyor.

Ay yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçını bugün Romanya ile yapacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen ekranlarda olacak.

Üst üste 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.

#FileninSultanları dev organizasyonda sahne alacak!



Avrupa Voleybol Şampiyonası



D Grubu



RomanyaTürkiye



Bugün

20.30

@trtspor pic.twitter.com/x2qJU4k1uz — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2021

"Filenin Sultanları" D Grubu'nda yer alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında bugün 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Bugün 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

En başarılı takım SSCB

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 13 kez kupayı kazanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.