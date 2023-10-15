Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.10.2023 17:59

Türkiye Letonya maçı TRT 1'de

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

Türkiye Letonya maçı TRT 1'de

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Galibiyet EURO 2024 biletini getirecek

Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Merih Demiral'ın cezası sona erdi

A Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek.

Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Doğan, A Milli Takımın Konya'daki kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

Muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Cenk, Abdülkerim, Samet, Ferdi, Salih, İsmail, Hakan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper.

Letonya: Ozols, Cıganiks, Balodis, Dubra, Savalnieks, Saveljevs, Emsis, Ikaunieks, Tonisevs, Jaunzems, Uldrikis.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 TRT TRT 1
Sıradaki Haber
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Kassam Tugayları İsrail'in kuzeyindeki iki yerleşim birimini 20 füzeyle hedef aldı
18:41
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 450 kişi hayatını kaybetti
17:51
Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı
17:50
BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı
17:41
Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı daha tanksavar füzeleriyle vurduğunu açıkladı
17:38
Putin: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Gazzeli fırıncılar: Yarına ekmek yapacak unumuz yok
Gazzeli fırıncılar: Yarına ekmek yapacak unumuz yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ