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Spor
AA 21.01.2024 16:21

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi Pazartesi günü yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi Pazartesi günü yapılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.

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