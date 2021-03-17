Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Karşılaşmayı kazanan taraf finalde Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı 4-0, ligin ilk yarısında oynadığı maçı da 2-0 kazandı.

Antalyaspor ve Alanyaspor'un yarı final serüveni

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalde ise Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselmişti.

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra kupada da geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdi.

Kupada 4. turda Pendikspor'u, 5. turda Beypiliç Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayraktar, Fredy, Amilton, Podolski.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Davidson, Mustafa Pektemek.