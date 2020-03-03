Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

Murat Süğlün: İki kardeş takım karşılaşacak

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ntalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta, skor avantajıyla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Dostça bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk maçta özellikle iyi netice, skor alan taraf biz oluruz. Sonuçta iki maçlı bir yarı final. Bu maçın iyi geçeceğini umuyorum. Hak eden, iyi mücadele eden kazansın. Centilmence ve iyi futbol sergileneceğine eminim."

Süğlün, Antalya'da yaşayan herkesi kupa maçını tribünlerden izlemeye davet etti.