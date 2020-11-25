Kupada 4. eleme turu heyecanı devam ediyor. Önceki turlarda olduğu gibi karşılaşmalar, tek maç eleme usulü ile oynanıyor.

Şu ana kadar Gençlerbirliği, Muğlaspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Adanaspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Darıca Gençlerbirliği, Tuzlaspor, Kocaelispor, Yeni Malatyaspor, Tarsus İdmanyurdu, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor adını 5. tura yazdırdı.

İşte oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve kalan müsabakaların programı...

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Ankaraspor-Muğlaspor: 1-1 (1-4 penaltılarla)

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 1-1 (2-1 uzatmalarda)

Giresunspor-Niğde Anadolu FK: 0- (9-8 penaltılarla)

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: 1-2

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: 0-3

Adanaspor-Sakaryaspor: 1-1 (6-5 penaltılarla)

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: 4-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-1

Altınordu-Çorum FK (Ertelendi)

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: 2-2 (6-7 penaltılarla)

Gaziantep FK-Serik Belediyespor: 3-0

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: 2-0

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: 4-1

Çaykur Rizespor-Uşakspor: 6-0

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

Not: 5. tura yükselen takımlar koyu renkte yazılmıştır.