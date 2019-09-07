Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arıyor.

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile Dongguan Spor Salonu'nda yapıyor.

İlk periyot: Türkiye 16 - Karadağ 26

Devre: Türkiye 32 - Karadağ 37

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.

Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın 2. turunda oynanacak karşılaşmaların Türkiye saati ile programı şöyle:

K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)

11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan

L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

15.00 Fransa-Litvanya

Klasman mücadelesinde iki maç daha oynanacak

Klasman mücadelesinde 7 Eylül Cumartesi günü ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal