Türkiye Futbol Federasyonu son kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Süper Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibinin 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.
Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.
Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:
-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak
-Basın akreditasyonları kısıtlanacak
-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek
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