Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Türkiye-Finlandiya maçı TRT Spor Yıldız'da
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
D Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Finlandiya, grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
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