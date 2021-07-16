Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli sporcular Tokyo'ya uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcuları Japonya'ya uğurladı.
Millilerimizin şarkısı @maNgaMusic’ten, destek 83 milyondan…— Gençlik ve Spor Bakanlığı
Olimpiyatlara gidecek #TeamTürkiye için hazırladığımız şarkımız: Olimpiyat Ateşi
Sporcularımıza güç katması dileğiyle… #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/Xt36ePf9B2
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