Trabzonzpor evinde kaybetti28 Kasım 2019 Perşembe 20:46 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 21:03
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Getafe'yi ağırladı. İspanyol ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın sonucunu belirleyen gol 50. dakikada Mata'dan geldi.
Bu sonucun ardından galibiyeti olmayan temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanla son sırada yer alırken Getafe puanını 9'a yükseltti.
İlk yarının önemli anları
21. dakikada Getafe'de savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu ceza sahası içerisinde araya girerek alan Avdijaj'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
23. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Chichizola iki hamlede topu kontrol etti.
25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj'in penaltı noktasına yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Chichizola'dan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Akpınar'ın sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.
29. dakikada Molina göğsüyle kontrol ettiği topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Olivera'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bruno istediği şekilde vuramayınca top auta çıktı.
42. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Arambarri'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarının önemli anları
50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1
52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.
87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.
Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini (Dk. 70 Campi), Serkan Asan, Kerem Baykuş (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj (Dk. 59 Behlül Aydın), Muhammet Akpınar
Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy (Dk. 86 Cucu), Fajr, Arambarri, Portillo, Molina (Dk. 61 Angel), Mata (Dk. 73 Timor)
Gol: Dk. 50 Mata (Getafe)
Sarı kartlar: Dk. 17 Hosseini, Dk. 41 Serkan Asan (Trabzonspor), Dk. 63 Fajr, Dk. 75 Nyom, Dk. 90 Cucu (Getafe)
Kaynak: TRT Spor, AA