Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ümraniyespor'un gollerini, 51. dakikada Sekidika ile 65. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Bordo mavililer, bu sezon taraftarında hayal kırıklığı yaratsa da özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Evinde çıktığı son 5 maçı kazanan ve 36 maçtır da kaybetmeyen Trabzonspor, serisini İstanbul ekibi karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo mavililer ligde 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

15 puanla ligin son sırasında bulunan Hangikredi Ümraniyespor ise aldığı sonuçlarla olmasa da oynadığı futbolla beğeni topluyor.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

Trabzonspor’da vekil başkan Doğan, takım otobüsünü karşıladı

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı.

Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti.

Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, takımın Ümraniyespor maçını stadyumdan izledi.

Takımın otobüsünü karşılayan Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar da başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan’ı tezahüratlarla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 77 Lahtimi), Larsen, Siopis (Dk. 61 Bardhi), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Eren Elmalı), Abdülkadir Ömür, Trezeguet (Dk. 34 Naci Ünüvar), Gomez, Umut Bozok (Dk. 46 Yusuf Yazıcı).

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin, Mustafa Eser (Dk. 46 Avounou), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Geraldo, Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Serkan Göksu), Mrsic, Sekidika (Dk. 57 Bettaieb), Umut Nayir.

Sarı kartlar: Dk. 35 Epureanu, Dk. 76 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor)

Goller: Dk. 51 Sekidika, Dk. 65 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)