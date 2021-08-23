Trabzonspor'un rakibi Sivasspor
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.
Lige 5 gollü Öznür Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililer, taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Sezona 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 19 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Kırmızı beyazlılar, evinde yaşadığı puan kaybını Trabzon'da telafi etmeyi planlıyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Perez, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakame, Cornelius
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Faycal Farj, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare.
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