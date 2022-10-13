Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Trabzonspor'un rakibi Monaco
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetiyor.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder
Etiketler: Avrupa Kupaları Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
Son Haberler
- 21:54
- 21:51
- 21:44
- 21:49
- 21:40
Sıradaki Haber
Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı tur atladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz