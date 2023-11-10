Trabzonspor'un rakibi Konyaspor

Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde henüz yenilgi almayan ve bu süreçte 3 maçta 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, taraftarı önünde yine kazanarak hem yeni bir seri başlatmak hem de milli maçlar için lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan TÜMOSAN Konyaspor'da işler pek de yolunda gitmiyor.

7 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, Hakan Keleş yönetimindeki üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen’i ilk 11’de görevlendirdi.

Trabzonspor’da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Atatürk anıldı

Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk’ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk’ü andı.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.

Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.

Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.

Yusuf Emir seremonide yer aldı

Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon’a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebiliriz...