Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti.

Trabzonspor, 14. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 27. dakikada bu kez Trezeguet penaltıdan attığı golle Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı.

Konyaspor'da Mame Diouf 45+8. dakikada farkı bire indirdi. 2-1

Trabzonspor, galip gelerek zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Karadeniz ekibi, iç sahadaki başarısını Arabam.com Konyaspor önünde de sürdürmek istiyor.

Bordo mavili ekip, ligde evinde 30 maçtır mağlup olmuyor. Trabzonspor, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Bordo-mavililer, iç sahadaki son 30 karşılaşmada 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Arabam.com Konyaspor ise 3 puan hasretini sona erdirmek için sahaya çıkacak. Yeşil beyazlılar ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde berabere kalırken, 1 mücadeleden de puansız ayrıldı.

İlhan Palut'un ekibi, bu sezon savunmasıyla dikkat çekiyor. 12 maçta ağlarında 6 gol gören Arabam.com Konyaspor, 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Konyaspor ise Kayserispor deplasmanında mücadele verecek.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Denswil'in uzun pasında sol çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda kaleci Sehic, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 14. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Altı pas çizgisi önünde Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e yaptığı müdahaleyi izleyen karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, kullandığı penaltı atışıyla topu filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Hamsik'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Sehic güçlükle yatarak topu kornere çeldi.

GOL - 26. dakikada Trabzonspor, yine penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Hamsik'in şutunda, ceza alanı içinde Michalek, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Trezeguet, kaleci Sehic'in sağından topu filelere yolladı.

[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

36. dakikada konuk takımda Ahmet Oğuz, sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu oyuncunun yerine Cebrail Karayel, oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Paz'ın yerine de Ikpeazu, görev aldı.

GOL - 45+8. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Bartra'nın hatasıyla topu ceza yayı içinde önünde bulan Diouf, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sol üst köşesinden filelere yolladı. 2-1

İlk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Bakasetas, Hamsik, Gbamin, Trezeguet, Maxi Gomez.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 35 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Bruno Paz (Dk. 36 Ikpeazu), Bytyqi, Mame Diouf.

Goller: Dk. 14 Bakasetas (penaltıdan), Dk. 27 Trezeguet (penaltıdan (Trabzonspor), Dk. 45+8 Mame Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Adil Demirbağ, Dk. 26 Michalak (Arabam.com Konyaspor)