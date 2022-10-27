Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Gruptan çıkma adına kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Trabzonspor 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer aynı zamanda bu maçla birlikte Avrupa kupalarında bin 161 gün sonra deplasmanda galip gelmeye çalışacak.
Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimizin geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
11'LER BELLİ OLDU
Stat: Rajko Mitic
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok
Rakip Kızılyıldız ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Grupta 1 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan Sırbistan ekibi, bu maçı kazanarak gruptan çıkma ümitlerini son maça taşımak istiyor.
Kızılyıldız gruptaki tek galibiyetini Macaristan ekiplerinden Frençvaroş karşısında almıştı.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
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