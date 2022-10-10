Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.