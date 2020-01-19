Süper Lig'İn 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo mavililer 3-0 önde kapattı.

Trabzonspor 25. dakikada Sosa ile 1-0 öne geçti.

27. dakikada Sörloth attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

29. dakikada Nwakaeme bordo mavililerin 3'üncü golünü ağlarla buluşturdu.

İkinci yarıda da etkisini sürdüren Trabzonspor'da Sörloth, 55. dakikada kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü kaydetti.

83. dakikada Nwakaeme durumu 5-0'a getirdi. Nijeryalı oyuncu Kasımpaşa karşında 2 gol bir de asist yaptı.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçların 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünü yitiren Trabzonspor ise 32 puan elde etti.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 15 puan topladı.

İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

GOL: 25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

GOL: 27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

GOL: 29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam, Hajradinovic, İlhan Depe, Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 Sörloth, Dk. 29, Dk. 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 24 Fernandes, Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Kaynak: AA