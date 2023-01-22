Trabzonspor ile İstanbulspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

33. dakikada Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golle bordo mavili oyuncu yaklaşık 3,5 yıl sonra Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol atmış oldu. Yusuf ligde en son 18 Mayıs 2019 Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı.

48. dakikada bordo mavililerin savunma oyuncusu Bartra farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Bakasetas, 51. dakikada Trabzonspor'un üçüncü golünü kaydetti. 3-0. 64. dakikada Trezeguet farkı 4'e çıkardı. 4-0

[Fotoğraf: AA]

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde de çıkışını sürdürmek istiyor.

Geride kalan 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Abdullah Avcı’nın ekibi, 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde son 4 maçında 7 puan toplayan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 15 puanı bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor 684 gündür yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Fatih Tekke teknik direktör olarak ilk kez Trabzonspor'a rakip oldu

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yaptı.

Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

GOL - 33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 70 Doğucan Haspolat), Bakasetas (Dk. 61 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Yusuf Yazıcı (Dk. 61 Hamsik), Djaniny, Gomez (Dk. 70 Umut Bozok).

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya (Dk. 56 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Topalli (Dk. 56 Lokilo), Ethemi, Eze (Dk. 72 Guri).

Goller: Dk. 33 Yusuf Yazıcı, Dk. 48 Bartra, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 64 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 53 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)