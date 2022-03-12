Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Medical Park.

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Yılmaz.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Trondsen, Siopis, Berat Özdemir, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç Kara, Halil Akbunar, Cherif, Di Santo.