Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Gaziantep FK, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...