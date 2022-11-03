Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

8 sezon sonra başarmayı hedefliyor

Trabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan birinci, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi.

Bordo-mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı.

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee.