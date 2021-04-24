Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Trabzonspor'un rakibi Fatih Karagümrük
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.
Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Süper Lig Trabzonspor
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