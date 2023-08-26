Trabzonspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Papara Park'ta saat 19.15'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında kazanmayı hedefliyor. Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden Trabzonspor, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise geride kalan 2 haftada hanesine sadece bir puan yazdırabildi. İlk maçında Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan yeşil mavililer, geçen hafta ise Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Sezona tecrübeli antrenör İlhan Palut yönetiminde başlayan Rize temsilcisi Karadeniz derbisinde rakibini yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Kourbelis, Visca, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Umut Bozok.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emir Han Topçu, Mocsi, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Olawoyin, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gustavo.