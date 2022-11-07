UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bordo mavili ekip, Konferans Ligi'ni ikinci bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.

Buna göre Trabzonspor; Fiorentina, Lech Poznan, Dnipro-1, Cluj, Anderlecht, Partizan, Gent ya da Basel ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu kuraları saat 16.00'da çekilecek. Play-off turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanşlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.