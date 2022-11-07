Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'un rakibi belli olacak
[Fotograf: DHA]
Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-pff turundan devam edecek Trabzonspor'un rakibi bugün belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bordo mavili ekip, Konferans Ligi'ni ikinci bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.
Buna göre Trabzonspor; Fiorentina, Lech Poznan, Dnipro-1, Cluj, Anderlecht, Partizan, Gent ya da Basel ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu kuraları saat 16.00'da çekilecek. Play-off turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanşlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.
Etiketler: Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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