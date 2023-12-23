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Spor
TRT HABER / AA 23.12.2023 18:45

Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'ı ağırlıyor.

Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Trabzonspor, 2023'teki son maçına taraftarı önünde çıkacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılan bordo mavililer, 2023'teki son maçından da zaferle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor kazanması halinde bir ilke de imza atacak ve bu sezon ilk kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.

Rams Başakşehir sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Son 4 maçının 3'ünü kazanan turuncu lacivertliler, zorlu Trabzon deplasmanında da yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakarsetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Onuachu.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubosi, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir), Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

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