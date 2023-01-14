Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

21. dakikada Bakasetas, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Trabzonspor, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

İç sahada 685 gündür yenilmeyen Karadeniz ekibi, evinde oynadığı son 33 maçı kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililerin 29 puanı bulunuyor.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sonrasında çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Medipol Başakşehir ise başarılı performansını Trabzon deplasmanına taşımayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir haftaya 34 puanla girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Trabzonspor İstanbulspor'u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

GOL - 21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Aleks Taşçıoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez, Djaniny.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Kaldırım, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka.

Gol: Dk. 21 Bakasetas (Trabzonspor)