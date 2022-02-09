Trabzonspor'un kupadaki rakibi Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor, Trabzonspor'u Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
8. dakikada Trabzonspor Hüseyin Türkmen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.
Kupaya 3. turdan dahil olan Altaş Denizlispor sırasıyla Şile Yıldızspor, Ağrı 1970 Spor ve Galatasaray'ı saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Trabzonspor sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazandığı serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ön direkte kaleci Abdulkadir'in sektirdiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Denizli Atatürk.
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak.
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Tiago Lopes, Özer Özdemir, Erdal Akdarı, Muhammet Özkal, Ahmet Tekin, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Bekir Turaç Böke, Bünyamin Balat, Muhammed Eren Kıryolcu.
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Jean Kouassi, Enis Destan.
Gol: Dk. 8 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 13 (Altaş Denizlispor)