Trabzonspor'un kupadaki rakibi Antalyaspor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönettiyor.
Spor Toto Süper Lig'de 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5'nci turdan dahil olan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda da Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Ligde son haftalarda toparlanma sürecine giren ve son 5 maçında kaybetmeyen Antalyaspor, bu süreçte 9 puan toplamayı başardı.
Fraport TAV Antalyaspor ise kupaya 3'üncü turdan katıldı. Kırmızı beyazlılar, Diyarbekirspor, Amed Sportif, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u saf dışı bırakarak çeyrek final vizesini almıştı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Visca, Bakasetas, Kouassi, Djaniny.
Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Güray, Ribeiro, Fernando, Mehmedi, Doğukan, Ndao, Adriano.
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